Prefeitura anuncia mais unidades habitacionais para os Programas 1.001 Dignidades e Minha Dignidade

O prefeito de Rio Branco, se reuniu com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF). A reunião foi para tratar sobre a aprovação, vinda do Governo Federal, de 816 vagas do programa de habitação “Minha Casa, Minha Vida”

Segundo o prefeito da capital, o programa 1.001 Dignidades é a atual prioridade da gestão, mas destacou que a aprovação do Governo Federal também foi contemplada com as vagas.

“Nós vamos ter 483 dentro do projeto Minha Dignidade e também mais de 260 unidades que vão dentro do Minha Dignidade somando àquele aonde o cidadão vai financiar. E fora isso, tem o 1.001 Dignidades. Eu acredito que teremos alguma coisa em torno de 1.700 unidades habitacionais que serão colocadas à disposição da população de Rio Branco”, explicou o prefeito.

O diretor de Habitação da Seinfra, Erivaldo Nascimento, destacou a importância da população se atentar aos critérios de cada programa.

“Para o Programa Minha Dignidade haverá um portal e tanto os servidores do município, quanto pessoas externas poderão se inscrever. Teremos um ranking e provavelmente, um sorteio. Agora, para o Programa 1.001 Dignidades nós já identificamos as pessoas e elas já foram selecionadas pelo local que moram e condição de renda”.