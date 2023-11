Definidas atrações para virada do ano em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, em parceria com a Federação do Comércio do Acre (Fecomércio), definiu nesta segunda-feira, 27, as principais atrações do show da virada em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

O evento que começa às 20h, em Rio Branco, terá como atrações os cantores Murilo Huff e Tatau (ex-Araketu). Já em Cruzeiro do Sul, o evento começará às 21h e a noite será embalada pela dupla sertaneja Diego & Victor Hugo.

O Réveillon da Família, na capital, será realizado no estacionamento do Arena da Floresta, e em Cruzeiro do Sul, no Arena do Juruá. Não será permitida a entrada de garrafas de vidros e objetos cortantes. O público terá à disposição alimentos e bebidas, comercializados pelos empreendedores da Economia Solidária.