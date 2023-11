O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023, que será aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo, 26 de novembro, avaliará os concluintes de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao Ano I do Ciclo Avaliativo. São eles: agronomia; arquitetura e urbanismo; biomedicina; enfermagem; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia de alimentos; engenharia de computação; engenharia de controle e automação; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia florestal; engenharia mecânica; engenharia química; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; medicina; medicina veterinária; nutrição; odontologia; zootecnia; agronegócio; estética e cosmética; gestão ambiental; gestão hospitalar; radiologia; e segurança no trabalho.

A presença na prova e o preenchimento do Questionário do Estudante são elementos obrigatórios para a regularidade junto ao Exame. Ao preencher o Questionário, o estudante avalia seu curso e a Instituição de Educação Superior, em diferentes aspectos. O preenchimento deve ser feito por meio do Sistema Enade até as 23h59 (horário de Brasília) do sábado (25). Os coordenadores de curso e os procuradores institucionais conseguem acompanhar, também por meio do sistema, quais estudantes já concluíram o preenchimento.

Enade – Realizado anualmente pelo Inep, o exame é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundia