Vandalismo na rede elétrica cresce 187% e deixa 23 mil na escuridão no Acre

Man looking at his cell phone with a match in the dark. Blackout concept. Selective focus.

Man looking at his cell phone with a match in the dark. Blackout concept. Selective focus.

Arremessar objetos, vandalismo ou tentar fazer qualquer tipo de manuseio irregular na rede de energia foram ações que deixaram mais de 23 mil clientes sem energia elétrica no Acre somente este ano.

Ao longo de 2022, foram registradas 81 ocorrências que afetaram 8 mil clientes. Em 2023, foram 128 ocorrências registradas até outubro que afetaram 23 mil clientes. Isso representa um aumento de 187% na quantidade de clientes sem energia por ocorrências causadas por intervenção de populares na rede elétrica.

Para evitar esse tipo de ocorrência, a Energisa ressalta que somente as suas equipes podem fazer as intervenções no sistema elétrico. O coordenador de proteção e engenharia da Energisa Acre, Bruno Rodrigues, explica que quando uma pessoa não habilitada mexe na rede, coloca em risco a própria vida e compromete a segurança e o fornecimento de energia de todos os clientes ligados àquela fonte.

“Temos atuado na orientação e disseminação da informação sobre os cuidados com a rede elétrica. Mas ainda há muitos casos de pessoas que por conta própria tentam mexer na rede e acabam se colocando em risco e gerando impacto para a própria população, como a falta de energia”, afirma. A Energisa destaca que a empresa tem equipes de manutenção de prontidão para atuar no Acre. O atendimento é 24 horas e deve ser solicitado pelos canais de atendimento. Continuamente, a empresa orienta à população sobre os cuidados com a rede elétrica.

A ação de intervenção na rede é configurada crime e atualmente está previsto no artigo 265 do Código Penal Brasileiro. Quando isso acontece, é registrado um Boletim de Ocorrência para que todas as providencias legais possam ser tomadas. Apesar desse ato ser uma atitude isolada, ele tem uma consequência coletiva, podendo levar a morte tanto do indivíduo que intervém quanto de terceiros.

As atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, fazer instalação de medidores, manobrar chaves seccionadoras na rede de energia são serviços que só as equipes da Energisa podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com segurança.

Além de serem crime, essas atividades são perigosas e podem causar acidentes fatais. “Essas pessoas estão colocando a sua vida em risco e de todos que estão próximos. Orientamos, novamente, que somente a Energisa pode fazer intervenção na rede, pois possuímos equipes preparadas para realizar os serviços com segurança e qualidade”, reforçou Bruno.