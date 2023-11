PM divulga balanço da Operação Saturação em Rio Branco: mais de 200 veículos e pedestres abordados

Carros da Polícia Militar, em pontos estratégicos da cidade, estacionavam com as sirenes ligadas, preparando uma barreira para fiscalização do trânsito de Rio Branco, às 16h, durante o feriado prolongado.

A Operação Saturação Integrada, realizada desde o dia 15 nos bairros Calafate, Taquari e Estrada do Amapá foi promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), com os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), e teve como resultado 25 abordagens a automóveis, 54 a motocicletas e 116 pessoas a pé, não havendo prisões ou apreensões.

A operação resulta da união das polícias Militar, Civil, Penal, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em prol da segurança pública e tem o objetivo de trabalhar na modalidade de ponto fixo de abordagem, com barreiras e policiamento ostensivo de rotina, de forma preventiva, visando coibir a prática de ilícitos, tendo auxílio de tecnologias de reconhecimento facial, como o aplicativo Apolo.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca a prioridade da Sejusp em levar a paz e a tranquilidade para as comunidades. “Estamos trabalhando de forma integrada com o Sisp, para unir forças em prol do bem maior, que é a segurança de todo cidadão e de todo local”, diz.

A comandante da operação, capitã Priscila Siqueira, explica que ações policiais são importantes em feriados prolongados, devido à ingestão de álcool, que tende a ser maior, tornando o trânsito um ambiente perigoso. “No feriado, os serviços essenciais à população continuam ativos, diuturnamente, 24 horas; as forças de segurança estão em atividade para proteger e servir a comunidade”, relata.