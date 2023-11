Danilo Lovisaro é reeleito procurador-geral do Ministério Público do Acre

Nesta segunda-feira, 20, os membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) elegeram os candidatos que compõem a lista tríplice para a escolha do procurador-geral de Justiça, que exercerá o cargo no biênio 2024-2026.

Foram escolhidos o atual procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, que obteve 77 votos; o procurador de Justiça Celso Jerônimo de Souza, que alcançou 55 votos; e, com 51 votos, o promotor de Justiça Glaucio Ney Shiroma Oshiro completa a lista. A procuradora de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues também participou do processo e obteve 26 votos.

O processo eleitoral ocorreu das 8h às 17h e marcou a primeira eleição do MPAC realizada por meio do voto eletrônico. Foram contabilizados 88 votos, o que representa a participação de 100% do quadro de membros da instituição.