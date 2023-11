Governo federal assina medidas pela igualdade racial nesta segunda

Nesta segunda-feira (20/11), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai assinar o segundo Pacote pela Igualdade Racial, por ocasião do Dia da Consciência Negra. Será um conjunto de 13 ações apresentadas pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em parceria com mais de dez ministérios e órgãos federais. O evento será às 10h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília.

No Pacote pela Igualdade Racial, constam titulações de territórios quilombolas, programas nacionais, edital, grupos de trabalho interministeriais, acordos de cooperação, e outras iniciativas que garantem ou ampliam o direito à vida, à terra, à inclusão, à memória e à reparação.

O evento contará com a presença de ministros e ministras, secretários e secretárias, parlamentares, intelectuais, autoridades, representantes do terceiro setor e lideranças de movimentos sociais.

O evento pode ser acompanhado ao vivo pelo Youtube do Canal Gov.

Fonte: Agência Gov