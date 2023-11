OMinistério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerraram a aplicação regular do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 neste domingo, 12 de novembro. O balanço foi apresentado em coletiva de imprensa pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto, Manuel Palacios. O gabarito oficial e os Cadernos de Questões serão disponibilizados no portal do Inep às 19h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (14) – o edital prevê a divulgação até 24 de novembro, mas Santana e Palacios anunciaram a nova data durante a coletiva.

Camilo Santana também falou sobre as medidas projetadas pelo MEC para as próximas edições. “Pretendemos fazer uma grande avaliação do Enem”, afirmou. “Já procuramos reverter a curva de inscritos, que tem sido descendente nos últimos anos. Além disso, a nossa preocupação é garantir que mais concluintes do ensino médio façam o exame. Vamos procurar mecanismos que estimulem as inscrições. Temos discutido a possibilidade de gratuidade e de articulação com os estados, para que esses alunos sejam inscritos”, explicou o Ministro. Santana anunciou, ainda, juntamente com Palacios, uma nova seleção para elaboradores de itens – a última foi realizada em 2020. A previsão é de que o Instituto publique um edital em janeiro de 2024.

Aplicação – De acordo com Palacios, “a apreciação é de que, exceto por alguns pequenos incidentes, a aplicação deste domingo ocorreu com tranquilidade em todo o país”. No total, foram 9.396 locais de prova e 10.086 coordenações, nas 132.466 salas de aplicação, em 1.750 municípios, distribuídos pelas 27 unidades da Federação. Ao todo, 2.217 participantes foram eliminados por portar equipamento eletrônico; ausentar-se antes do horário permitido; ou não atender orientações dos fiscais, por exemplo. Foram registrados 859 problemas logísticos, como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica ou abastecimento de água.

O balanço preliminar do Enem 2023 aponta para 68% de participação neste domingo (12). Os números definitivos dependem da consolidação por parte da instituição aplicadora e serão informados em 16 de janeiro de 2024, na divulgação dos resultados do exame.​

Os participantes resolveram itens de ciências da natureza e matemática.

Reaplicação – O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, será de 13 a 17 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para as pessoas que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 km da residência informada na inscrição.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.