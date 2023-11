Anunciada contratação de 458 profissionais para a Saúde do Acre

Tal ação representa um compromisso do governador Gladson Cameli em atender as necessidades da população, ao mesmo tempo em que valoriza o empenho dos profissionais de saúde do Acre. Os profissionais “vão reforçar a saúde em todo o Estado. Profissionais que entram em ação imediatamente para melhorar o atendimento para todos, porque o nosso trabalho é para as pessoas”, exalta o chefe de Estado ao realizar o anúncio em sua rede social, no último domingo, 12. Inicialmente o número de profissionais contratados seria de 446, e foi atualizado para 458.

O chamamento de novos profissionais do cadastro de reserva advém da substituição de servidores contratados temporariamente, que tiveram seu prazo de contrato vencido.

Frente a isso, o titular da Secretaria de Estado de Administração (Sead), Paulo Roberto Correia, afirma: “Temos ciência de que o Estado ainda está passando por um momento orçamentário e financeiro delicado e enfatizo que os novos servidores não causarão impacto na folha de pagamento e no orçamento”.

O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, explica: “Estamos convocando profissionais qualificados, aprovados no cadastro de reserva do último concurso público, entre nível superior, médio e técnico nas mais diversas áreas. Esse é o compromisso do governador Gladson Cameli para a população e profissionais de saúde, gerando emprego e renda”.

Especialidades chamadas pelo cadastro de reserva

Auxiliares de saúde bucal – 4

Agentes administrativos – 10

Assistentes sociais – 5

Biomédicos – 5

Cirurgiões dentistas – 3

Condutores de ambulância – 15

Enfermeiros – 210

Farmacêuticos – 30

Fisioterapeutas – 59

Fonoaudiólogos – 4

Médicos – 52

Nutricionistas – 7

Psicólogos – 12

Técnicos em radiologia – 17

Técnicos de laboratório em análise clínica – 25

Em breve, as convocações e mais informações serão anunciadas no Diário Oficial do Estado (DOE).