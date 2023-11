Samir Bestene reforça a importância da criação da Frente Parlamentar do Esporte na Câmara

O vereador Samir Bestene (PP) apresentou na sessão de quarta-feira, 8, na Câmara Municipal de Rio Branco, o projeto de resolução que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar do Esporte na capital acreana. O parlamentar destaca que o objetivo da pasta é fortalecer o debate sobre políticas públicas acerca do esporte.

“Precisamos realizar discussões para valorizar a área do esporte em nossa cidade”, disse.

O parlamentar destacou ainda sobre a participação de atletas acreanos nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), em Brasília. “Essa é a maior delegação do Acre que já participou de um evento esportista. Mais de 20 medalhas já foram conquistadas e isso é motivo de muito orgulho”, disse Samir ao mencionar a medalha conquistada pela equipe de futsal feminino.

“Quero parabenizar essa equipe guerreira, que representou muito bem o Estado e a Escola Manoel Pinheiro. Essas meninas saíram de Porto Walter de barco até a capital acreana e depois pegaram mais alguns dias de estrada até Brasília, retornam agora com uma medalha de prata, conquistadas na modalidade coletiva. O esforço foi recompensado”, frisou.

Samir relatou ainda a visita a Vila Betel. Ele pontuou que a quadra no local precisa de revitalização. “Uma quadra que foi inaugurada não tem nem um ano e meio e já está necessitando de uma reforma. O espaço foi construído com emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil do senador Sérgio Petecão. Espero que a Seinfra e FGB cobrem da empresa responsável pela obra a manutenção do local. O que não pode acontecer é a perda desse recurso”, falou.

Por fim, Bestene mencionou a visita ao Polo Wilson Ribeiro e cobrou a manutenção do Ramal da Pitanga. “Daquele ramal sai muito produção, portanto, a manutenção desse ramal é de extrema importância. Até o momento a localidade não foi contemplada com nenhum serviço e o inverno já está chegando e o escoamento será prejudicado”.