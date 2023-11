Por melhores resultados na saúde, Governo amplia atendimento no Centro Especializado em Reabilitação

O governador Gladson Cameli realizou uma visita ao Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Frei Paolino Baldassari, na noite desta quarta-feira, 8, em Rio Branco, ressaltando o compromisso do governo do Acre em expandir o atendimento de saúde no estado.

Acompanhado de gestores locais, o governador teve a oportunidade de conhecer as instalações e serviços oferecidos no CER III, unidade que desempenha um papel fundamental no atendimento de cerca de 7 mil pessoas por mês apenas nos turnos da manhã e tarde. Uma notável conquista recente foi a implementação de um terceiro turno de trabalho, destacando o comprometimento da equipe em atender às necessidades crescentes da população e que deve aumentar em mais 2 mil os atendimentos mensalmente.

“Esse é o resultado da dedicação de toda uma equipe, do compromisso do Estado pela Secretaria de Saúde, cumprindo ainda uma de minhas promessas de campanha que era de ampliar o horário de atendimento do Centro para dar uma maior oportunidade principalmente para que os pais que trabalham o dia todo possam trazer seus filhos a noite. É um lugar que valoriza a saúde das nossas crianças e onde eu dedico todo o reconhecimento aos profissionais presentes”, destacou o governador durante sua passagem.

O Centro Especializado em Reabilitação concentra seus esforços principalmente no atendimento de crianças, mas também oferece suporte a adultos. Os serviços abrangem diversas áreas, incluindo terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, avaliação neuropsicológica, fisioterapia, fisioterapia com estimulação precoce, fisioterapia cardiopulmonar (especialmente para pacientes pós-covid e com fibrose cística), aplicação de toxina botulínica, exames audiológicos para avaliação e diagnóstico de perda auditiva, protetização, consultas em pediatria, neuropediatria, ortopedia pediátrica, genética médica e otorrinolaringologia.

O atendimento aos pacientes do CER III é realizado de forma regular, possibilitando que usufruam dos serviços até três vezes por semana. Essa abordagem flexível visa atender às necessidades individuais e garantir a manutenção dos progressos no tratamento.

Segundo a gerente assistencial do CER III, Cinthia Brasil: “Hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais, com um serviço voltado a tratar toda criança de uma maneira holística, tendo uma visão geral do que ela precisa, além de termos conseguido iniciar o terceiro turno no horário da noite em meados de outubro”.

O governador Gladson Cameli expressou sua profunda gratidão aos profissionais do centro por seu comprometimento e dedicação na prestação de cuidados à sociedade acreana. Ele também destacou a expectativa de ampliar ainda mais os serviços no estado, com a descentralização visando alcançar as comunidades do interior. Essa iniciativa visa tornar os serviços de reabilitação acessíveis a um número ainda maior de cidadãos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para todos no Acre.

O governo do Acre reforça seu compromisso em investir na saúde e no bem-estar de sua população, promovendo o acesso a serviços de reabilitação de alta qualidade e demonstrando sua dedicação em proporcionar um futuro mais brilhante para seus cidadãos.