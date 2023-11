Jorge e Mailza defendem capacidade do Acre em aumentar exportações no mercado

Durante o Fórum Brasil de Investimento (BIF 2023) nessa quarta-feira, 8, em Brasília, o presidente da Apex-Brasil, ex-senador do Acre, Jorge Viana, esteve com a vice-governadora do Acre, Mailza Assis (Progressistas), onde enalteceram a capacidade do Acre em aumentar o número de exportações no mercado.

Na avaliação de Viana, que demonstrou alegria ao encontrar Mailza, o Acre pode superar as exportações, saindo de U$ 20 milhões por ano para U$ 100 milhões.

“Como acreano, sei que o nosso estado tem um potencial extraordinário de ampliar suas exportações. Eu acredito que um estado como o Acre, depois do que já foi feito, de infraestrutura, de conexão com o pacífico, de criação da ANAC – inclusive na época em que eu fui governador – tem condições de sair de 20 milhões de dólares e mirar os 100 milhões de dólares nas exportações por ano. Isso acontecendo, significa emprego de melhor qualidade e melhoria na circulação de recursos para o nosso estado”, escreveu em suas redes sociais.

Já Mailza alegou que participa de um dos maiores eventos de discussão de investimentos no país: o 6° Fórum Brasil de Investimentos. Segundo ela, o Acre tem se mostrado atrativo para os exportadores. “Nosso Acre veio mostrar sua força e potencialidades para o mundo todo. Somos um governo que tem trabalhado para garantir melhores condições aos possíveis investidores e tornar o estado um local cada vez mais atrativo para exportadores. Fizemos bonito mostrando nossas riquezas!”, concluiu.