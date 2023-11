Aluno é acusado de fraudar notas e histórico para cursar Direito na Ufac

Uma denúncia de suposta fraude de um aluno do curso de Direito da Universidade Federal do Acre (UFAC) vem sendo apurada pela instituição de ensino superior. O aluno, que não teve o nome divulgado, seria estudante do Campus Floresta em Cruzeiro do Sul e, atualmente, faz o curso de Direito.

Conforme a denúncia, o estudante teria fraudado notas e apresentado um histórico falso de uma faculdade particular de Rio Branco para conseguir a vaga no curso na UFAC.

O ac24horas entrou em contato com a Ufac, que confirmou à reportagem que há uma denúncia e que a mesma vem sendo apurada. A instituição garantiu, por meio de sua assessoria, que caso a fraude seja confirmada, o aluno terá a matrícula cancelada e o caso será levado ao âmbito criminal.

“Considerando se tratar de uma denúncia, a UFAC vai proceder com as investigações administrativas necessárias para elucidar se de fato há irregularidades praticadas pelo aluno denunciado quando da apresentação da documentação exigida na matrícula. Na confirmação de fraude praticada, o aluno terá matrícula cancelada e deverá responder nas demais esferas pelos atos praticados, uma vez que a Universidade vai proceder com a comunicação junto às autoridades responsáveis pelas investigações no âmbito criminal”, destacou a Universidade Federal do Acre.