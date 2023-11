As equipes do DNIT realizam a aplicação de macadame no lote 1 da BR-364, município de Rio Branco.

Macadame é um tipo de pavimento para estradas. O processo recebeu o nome de Macadam em homenagem ao seu criador McAdam. Consiste em assentar três camadas de pedras postas numa fundação com valas laterais para enxugo da água da chuva.

Veja as imagens: