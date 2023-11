Aleac aprova PEC, Moções de Aplauso, Títulos de Cidadão Acreano e convocação de Aberson Carvalho

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (7) Proposta de Emenda Constitucional (PEC) número 6, que altera artigo da Constituição do Estado para aumentar o coeficiente de recursos às emendas parlamentares. A matéria obteve 21 votos favoráveis, unanimidade dos presentes.

Aprovou ainda declarações de utilidade pública de organizações da sociedade civil, como a Associação de Moradores do Bairro Airton Sena; Moções de Aplauso a pessoas que se destacaram no Acre, e concessões de Título de Cidadão Acreano a diferentes pessoas.

Além disso, aprovou resolução da Mesa Diretora Institui o Titulo de Cidadão Honorífico do Poder Legislativo. A Mesa Diretora aprovou requerimento do deputado Pedro Longo para que o secretário de Educação, Aberson Carvalho, compareça à Aleac para debater a situação educacional do Estado.

O deputado Edvaldo Magalhães comentou sobre a demissão do secretário de Esportes, Carlão, estranhando que o gestor tenha ganhando salário tanto tempo sem trabalhar.

