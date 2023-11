PF faz devassa contra corrupção em três cidades do Acre; saiba quais

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (7/11), a Operação Resquícios, que investiga esquema de fraude em licitação, lavagem de capitais e organização criminosa ocorridas nos municípios acreanos de Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

O esquema era composto por um núcleo político, integrado por agentes públicos que direcionavam e favoreciam certas empresas em licitações ocorridas em Porto Walter/AC e um núcleo empresarial, que superfaturava o objeto das licitações e operava a lavagem do dinheiro, remetendo parte dos valores aos agentes públicos envolvidos.

A operação contou com aproximadamente 40 policiais federais para cumprimento de nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Cruzeiro do Sul/AC, Rio Branco/AC e Pau dos Ferros/RN, expedidos pela Vara Única da Justiça Federal da Subseção de Cruzeiro do Sul.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, lavagem de capitais e organização criminosa.