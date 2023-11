Gladson confirma Ney Amorim como adjunto de Esportes do Acre

O governo publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 7, a troca no titular do Esporte da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

O cargo de secretário adjunto de Articulação Esportiva e Juventude do Acre, que desde maio era ocupado por Carlos Gouveia, passa a partir de hoje a ser responsabilidade de Joziney Alves Amorim. Carlão, como é conhecido, pediu afastamento por motivos de cuidados com a saúde da família.

O governador Gladson Cameli externou o seu agradecimento ao campeão olímpico, que enquanto esteve à frente da pasta contribuiu para o avanço e disseminação do esporte no Acre.

“O Carlão é um vencedor, e durante o tempo que esteve conosco nos aconselhou e ajudou no avanço do esporte no Acre. Quero agradecer, de coração, por ele ter feito parte do nosso governo, e desejo sucesso nos próximos desafios”, frisou o governante.

Quem é o secretário

Ney Amorim é novo titular do Esporte da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Foto: Assessoria Aleac

Joziney Alves Amorim, conhecido como Ney Amorim, é um político brasileiro filiado ao Podemos. Foi eleito três vezes como deputado estadual do Acre, sendo o mais votado da história do estado para o cargo, com 10.213 votos, no pleito de 2014.

Ney Amorim nasceu e passou toda sua juventude na região da Baixada de Rio Branco. Formado em administração de empresas, ele é casado e pai de três filhos.

Ex-policial civil, candidatou-se a deputado estadual pelo Acre e com a vitória, foi eleito também como presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), conquistando o feito de ser o mais jovem a presidir a Aleac.