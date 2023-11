Migração: Epitaciolândia cria gabinete de crise e decreta emergência

o Prefeito Sérgio Lopes reuniu-se com secretários, Delegada da Polícia Federal Dra. Taís, representantes do Corpo de Bombeiros para traçar metas de enfrentamento da Crise Humanitária ocasionada pelo crescente fluxo migratório.

No mesmo dia pela parte da tarde, também no gabinete do prefeito, ocorreu a reunião online com a presença de secretários, Delegada da PF Dra. Taís, MP e equipe do Comitê de Crise do Estado, visando a manutenção de parcerias, para juntos, enfrentar a Crise Humanitária.

Para o prefeito a situação é preocupante, pois grande parte destes migrantes permanecem aqui na fronteira tentando de alguma forma conseguir meios para seguir a diante até os seus destinos, que é na maioria sul e sudeste do país.

O Acre virou um corredor de passagem para migrantes e refugiados de diversas nacionalidades, e, a capacidade de acolhimento não comporta esse alto número. Atualmente em Epitaciolândia são mais de 150 migrantes nas ruas, igrejas e em locais informais a espera de oportunidade para seguir seu caminho. ” Destacou o chefe do executivo.

Gabinete de Crise.

O prefeito criou um gabinete de crise composto por diversos setores para monitorar a real situação, com acompanhamento dos migrantes que já estão aqui na fronteira, bem como os que estão chegando com frequência.