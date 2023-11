Edvaldo pede Comenda do Mérito Legislativo ao Doutor Guilherme, que cuidava dos hansenianos no Acre

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (7) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Acre que a Casa não pode esquecer que governador Gladson Cameli assinou documento dizendo que convocaria os cadastros de reserva. Para Edvaldo, o governador age com dois pesos e duas medidas ao vetar a prorrogação do concurso da Polícia Civil e isso tem de ser debatido na Aleac.

Edvaldo defende a convocação dos cadastros de reserva e pediu que todos estejam presentes na audiência pública que tratará do orçamento geral do Estado.

Em outro tema, o deputado comentou a morte do doutor Guilherme, como era chamado William Woods, médico que por vários anos atuou no enfrentamento à hanseníase no Acre. Edvaldo considera acanhadas as manifestações institucionais pela morte do médico. “Ele subia e descia rios, se encontrasse a notícia de que em um centro distante existe alguem com hanseníase ia a pé ao encontro da família e retornava de seis meses até que a doença regreddise”, relatou Edvaldo, pedindo à Mesa Diretora que concede a ele a Comenda do Mérito Legislativo ao médico. “Deixou aqui marcas profundas de solidariedade ao nosso povo”.

Relacionado