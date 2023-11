Jarude denuncia condições precárias em escolas e cobra transparência na educação

Durante sessão realizada na manhã desta terça-feira (31) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Emerson Jarude (Partido Novo) denunciou as condições precárias em que se encontram diversas escolas do Estado e criticou a falta de transparência na gestão educacional.

O parlamentar destacou a necessidade de enfrentar a realidade da educação no estado, em contraste com as afirmações do governo de que a área é uma pasta de destaque. Ele relatou visitas a escolas onde se deparou com situações alarmantes, como esgoto a céu aberto, falta de merenda escolar, problemas de infraestrutura e higiene inadequada.

Jarude mencionou uma escola onde os alunos foram liberados mais cedo devido à falta de merenda. Ele também descreveu uma instituição de ensino que havia passado por reformas em março, mas ainda apresentava sérios problemas, como a falta de hidrantes, piso solto e até mesmo fezes de morcegos.

O parlamentar questionou a eficácia de um contrato de R$ 24 milhões com uma empresa do Maranhão para realizar reparos nas escolas, que, segundo ele, não estava sendo cumprido. Ele desafiou o secretário de Educação a enviar seu próprio filho para estudar em escolas com condições tão precárias.

“Como vice-presidente da Comissão de Educação, me comprometo em não ceder em minha busca por transparência e melhorias na educação do Estado. Se necessário, visitarei cada escola para garantir que essa situação seja transformada”, assegurou.