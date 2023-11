Especialistas da FAB já estão no Acre investigando acidente com Caravan

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) chegou ao Acre nesta terça-feira, 31, para iniciar as investigações sobre o acidente aéreo que ocorreu no último domingo, 29, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) da Polícia Civil do Acre está trabalhando em estreita colaboração com a equipe do Cenipa para coletar informações e elementos que possam esclarecer as circunstâncias do sinistro. A investigação é fundamental para determinar as causas do acidente e evitar futuras ocorrências aéreas semelhantes.

“As autoridades estão comprometidas em garantir que uma investigação completa e imparcial seja conduzida para esclarecer os eventos que levaram a esse trágico acidente”, informou o diretor do Departamento de Polícia Técnica Científica, Mário Sandro Martins.

Ainda nesta terça-feira, 31, cinco corpos foram identificados e liberados. As vítimas identificadas são Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, de 32 anos, natural de Eirunepé; Francisco Aleksander Barbosa Bezerra, de 29 anos, natural de Eirunepé; José Marcos Epifanio, de 51 anos, natural de Envira; Clara Maria Vieira Monteiro, de 1 ano e 7 meses; Ana Paula Vieira Alves, de 19 anos, natural de Eirunepé e mãe de Clara Maria Vieira Monteiro.

Na noite de segunda-feira, 30, a primeira vítima foi identifica e o corpo entregue aos familiares. Trata-se de Jamilo Motta Maciel, de 27 anos, natural de Eirunepé, no Amazonas. As seis vítimas foram identificadas pelo estudo da arcada dentária.