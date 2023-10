Maioria dos corpos foram removidos do local da queda do avião da ART Táxi Aéreo

Um avião de pequeno porte caiu próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, logo após a decolagem na manhã deste domingo, 29. Dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto, totalizando 12 pessoas, não resistiram ao acidente e morreram no local.

A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) foi imediatamente acionada pelo Centro de Operações Aéreas (Ciopaer), além da guarnição do 3º Batalhão, para reduzir os danos do acidente e evitar incêndio florestal.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate.

O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e decolou da capital acreana com destino ao município de Envira, no Amazonas. A aeronave, modelo Caravan, caiu por volta das 6h30 no horário de Rio Branco.

A comandante operacional do Corpo de Bombeiros, capitã Francisca Fragoso, afirma que o primeiro atendimento se deu pela 1ª Companhia de Combate a Incêndio em aeródromo, que trata-se de uma companhia do Corpo de Bombeiros que atende a área do aeroporto, no raio de 1 a 8 km. A aeronave estava com autonomia total de combustível, uma vez que acabara de decolar quando o acidente aconteceu, o que possibilitou o início de um incêndio florestal que logo foi controlado.

Nove dos corpos já foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) e dois ainda passam pelos procedimentos de resgate. A última das vítimas ainda não foi encontrada.

Equipes do governo no local

Polícia Civil – Uma equipe da perícia técnica atua no local do acidente, inclusive com as presenças in loco do diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPTC) e do diretor do Instituto de Criminalística. Também foram empregados o Instituto Médico Legal (IML), já preparado com médico legista e auxiliares de necropsia no DPTC, o Instituto de Análise Forense (IAF) e o Instituto de Identificação, também preparado com a presencia do diretor no DPTC.

“Os parentes das vítimas estão sendo assistidos pelo nosso núcleo de acolhimento aos familiares das vítimas de morte violenta”, informou o delegado-geral, Henrique Maciel.

Saúde – A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) disponibilizou um assistente social e dois psicólogos para atender aos familiares das vítimas que chegaram ao local no final da manhã.

O titular da pasta, Pedro Pascoal, afirmou que as esquipes de saúde logo se dirigiram ao local do acidente. “O nosso plano de contingência foi acionado e tivemos uma rápida resposta da nossa equipe do Intra-Hospitalar e Pré-Hospitalar, mas infelizmente, ao nos depararmos com a cena, vimos que não havia como socorrer. Fica a nossa lamentação, nosso sentimento de pêsames em nome do governador, aos familiares das vítimas”, afirmou.

Governo do Acre presta solidariedade ao familiares das vítimas

Diante da fatalidade, o governo do Estado do Acre manifesta solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam no voo, e comunica que manterá toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente.