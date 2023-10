Copiloto que morreu em acidente no Acre tinha se tornado pai há um mês

G1 Pará —-

O copiloto que Kleiton Lima Almeida, de 39 anos, que morreu na queda de avião no Acre neste domingo (29), nasceu e morava em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ele tinha se tornado pai há um mês, segundo a irmã, Gardeny Lima.Kleiton foi uma das 12 vítimas mortas durante o acidente, de acordo com o governo do Acre. A aeronave era pilotada por Cláudio Atílio Mortari, que, de acordo com suas redes sociais, era natural de São Paulo, mas também morava em Itaituba.O avião era de pequeno porte e explodiu ao cair, logo após decolar, próximo à pista do aeroporto internacional de Rio Branco. O veículo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e iria para a cidade Envira, no Amazonas.

O advogado da empresa, Thiago Abreu, informou ao g1 que o piloto e o copiloto eram treinados. Segundo a Agência Nacional de Aviação, o avião estava em situação regular.

De acordo com trabalhadores da empresa, Cláudio morava no Pará desde a década de 80. Na internet, moradores de Itaituba lamentaram a morte dos profissionais.

Pelas redes sociais de Kleyton era possível acompanhar suas atividades além da aviação. Ele compartilhava fotos de momentos agradáveis, em que praticava exercícios físicos e esportes, como andar de bicicleta ao lado da companheira, Anny Trindade, e treinar jiu-jítsu com os colegas e parceiros.