MAIS UM ALERTA Saneacre pede à população de Epitaciolândia e Xapuri para economizar água

Em Xapuri, a fonte de captação do Igarapé Fura está praticamente seca e a do Rio Acre mantém um nível extremamente baixo, mas a bomba ainda está conseguido operar. Estas são algumas das situações verificadas in loco durante inspeção do presidente do Saneacre, José Bestene, que iniciou, na terça-feira, 24, uma caravana com técnicos da autarquia por todo o interior do estado.

“O governo do Estado está atento e mobilizando todos os seus recursos para que esta crise afete o mínimo possível a vida das pessoas e a economia do nosso estado. A situação é muito delicada em todos os municípios. Em alguns mais, em outros menos, mas é necessário que toda a população contribua, use a água apenas para o essencial, pois o momento é de união para que todos possamos superar esta crise com o mínimo desconforto possível”, comentou Bestene.

Na terça-feira, Bestene esteve em Epitaciolândia e Xapuri acompanhado pelo diretor de Operações, Alan Ferraz, e sua equipe técnica. Os engenheiros verificaram a situação dos mananciais de captação e as condições dos equipamentos. “Em alguns pontos, estamos fazendo a limpeza dos leitos e das margens para ampliar a vazão de água”, informou Bestene.

A equipe também visitou uma comunidade do km 26 da Rodovia BR 317, em Brasileia, onde a situação também é bastante crítica e já enfrenta racionamento. “Antes, tinha água dia sim e dia não, agora só é distribuída duas vezes na semana. A escola atende mais de 300 alunos da zona rural. Se não chover nos próximos dias as aulas também poderão ser interrompidas”, avisou o presidente.

Em Xapuri, de acordo com o gestor, embora ainda haja água suficiente para operação da bomba no Rio Acre e o racionamento ainda não seja necessário, o Saneacre deverá aumentar a intermitência na distribuição para manter o volume de água em níveis aceitáveis. Por outro lado, a região atendida pela fonte de captação do Igarapé Fura já está com água racionada.

“Por isso, o Saneacre alerta a população de Xapuri para economizar água, principalmente os moradores da parte alta, que são abastecidos pelo Igarapé Fura”, alertou Bestene.

O presidente lembrou, porém, que o Estado não poupará esforços para minimizar os efeitos desta crise.