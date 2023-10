Na manhã desta quarta-feira (18), durante uma sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Emerson Jarude (Partido Novo) homenageou os professores pelo seu dia, mas enfatizou que esses profissionais não têm muito o que comemorar, pois trabalham sem apoio do governo.

Jarude frisou que tem orgulho de ser filho de professores e falou sobre o papel essencial que esses profissionais têm na sociedade, também da necessidade de valorizar o trabalho que realizam diariamente para promover a educação e, consequentemente, um futuro melhor para o Acre.

“Muitas vezes os professores recorrem aos seus próprios bolsos para suprir necessidades básicas em suas salas de aula, como por exemplo comprar materiais ou complementar a merenda escolar. Esse é um reflexo da carência de investimentos adequados na educação do Estado”, denunciou.

Uma das situações que o deputado trouxe à tona foi o veto a iniciativas dos professores por parte da Secretaria de Educação do Estado (SEE), que, em sua visão, deveria estar ao lado dos educadores. Para ilustrar seu argumento, ele compartilhou o exemplo da Escola Maria Chalub Leite, que solicitou um ônibus para levar os alunos para conhecer um Museu dos Povos Acreanos e teve seu pedido negado. O secretário alegou que está fazendo contenção de gastos.

“Surpreendentemente, o pedido foi negado, sob a justificativa de contenção de gastos, ao mesmo tempo em que o Estado investe em veículos de luxo, diárias pomposas e aumenta os cargos comissionados. Essa discrepância entre o suporte real oferecido aos professores e os gastos do executivo, causa revolta. O pedido de um ônibus para atividades educacionais é uma solicitação simples, que deveria ser atendida prontamente”, protestou.

Para finalizar seu discurso, Emerson Jarude levantou a questão do contrato de duas palestras com o palestrante Oscar Schimit, no valor de R$ 120 mil, questionando se essa despesa era realmente justificada em um momento em que recursos são negados aos professores e à educação em geral.