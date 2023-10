Sinal do 5G é liberado para mais 432 municípios brasileiros

ais 432 municípios brasileiros já podem contar, a partir de segunda-feira (23/10), com a ativação do sinal 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entidade vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), liberou a faixa de 3,5 GHz, necessária para a implementação da quinta geração de redes móveis nessas localidades, após reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) nesta quarta-feira (18/10).

“Além de cumprir os prazos estabelecidos no edital do leilão 5G, o MCom tem cobrado as operadoras para anteciparem os prazos e aperfeiçoarem a qualidade da cobertura em regiões que contam com problemas ou ainda seguem sem sinal”, lembrou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Com a nova liberação, já são 2.456 os municípios liberados para utilização das estações do 5G Standalone, alcançado aproximadamente 156 milhões de brasileiros, o que corresponde a 73% da população.

Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, a Anatel disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado para as próximas liberações. Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.

De acordo com o planejamento atual e o andamento das atividades de migração e desocupação da Agência, o país chegará em junho de 2024 com 3.677 municípios liberados, representando um avanço significativo frente ao planejamento inicialmente estabelecido no Edital do 5G.

Kit Parabólica para CadÚnico

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências na faixa de 3,5 GHz. Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à entidade Siga Antenado. É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado e também pelo telefone 0800-729-2404.

Confira a lista das cidades beneficiadas:

UF

Município

AP

Amapá

AP

Calçoene

AP

Ferreira Gomes

AP

Laranjal do Jari

AP

Oiapoque

AP

Pedra Branca do Amapari

AP

Porto Grande

AP

Pracuúba

AP

Serra do Navio

AP

Tartarugalzinho

AP

Vitória do Jari

MG

Bambuí

MG

Barroso

MG

Carandaí

MG

Carmópolis de Minas

MG

Conceição do Mato Dentro

MG

Congonhas do Norte

MG

Coração de Jesus

MG

Cordisburgo

MG

Coromandel

MG

Coronel Xavier Chaves

MG

Divisópolis

MG

Dom Silvério

MG

Francisco Sá

MG

Frutal

MG

Guaxupé

MG

Itambacuri

MG

Passabém

MG

Piracema

MG

Piranga

MG

Pitangui

MG

Sacramento

MG

São Domingos do Prata

MG

São João da Ponte

MG

São João del Rei

MG

São João Nepomuceno

MG

São Sebastião do Paraíso

MG

Sem-Peixe

PR

Abatiá

PR

Alto Paraíso

PR

Alto Piquiri

PR

Altônia

PR

Amaporã

PR

Ampére

PR

Andirá

PR

Arapuã

PR

Araruna

PR

Ariranha do Ivaí

PR

Assis Chateaubriand

PR

Bandeirantes

PR

Barra do Jacaré

PR

Barracão

PR

Bela Vista da Caroba

PR

Boa Esperança

PR

Bom Jesus do Sul

PR

Bom Sucesso do Sul

PR

Brasilândia do Sul

PR

Cafezal do Sul

PR

Campo Mourão

PR

Carlópolis

PR

Chopinzinho

PR

Cianorte

PR

Cidade Gaúcha

PR

Clevelândia

PR

Congonhinhas

PR

Conselheiro Mairinck

PR

Cornélio Procópio

PR

Coronel Domingos Soares

PR

Coronel Vivida

PR

Corumbataí do Sul

PR

Cruzeiro do Oeste

PR

Diamante do Norte

PR

Dois Vizinhos

PR

Douradina

PR

Enéas Marques

PR

Entre Rios do Oeste

PR

Esperança Nova

PR

Farol

PR

Flor da Serra do Sul

PR

Francisco Alves

PR

Francisco Beltrão

PR

Godoy Moreira

PR

Goioerê

PR

Grandes Rios

PR

Guaíra

PR

Guairaçá

PR

Guapirama

PR

Guaporema

PR

Honório Serpa

PR

Ibaiti

PR

Icaraíma

PR

Inajá

PR

Indianópolis

PR

Iporã

PR

Iretama

PR

Itambaracá

PR

Itapejara d’Oeste

PR

Itaúna do Sul

PR

Ivaiporã

PR

Ivaté

PR

Jaboti

PR

Jacarezinho

PR

Janiópolis

PR

Japira

PR

Jardim Alegre

PR

Joaquim Távora

PR

Jundiaí do Sul

PR

Juranda

PR

Laranjal

PR

Laranjeiras do Sul

PR

Lidianópolis

PR

Loanda

PR

Luiziana

PR

Lunardelli

PR

Mamborê

PR

Manfrinópolis

PR

Mangueirinha

PR

Manoel Ribas

PR

Marechal Cândido Rondon

PR

Maria Helena

PR

Marilena

PR

Mariluz

PR

Mariópolis

PR

Marmeleiro

PR

Mato Rico

PR

Mercedes

PR

Mirador

PR

Moreira Sales

PR

Nova Aliança do Ivaí

PR

Nova Esperança do Sudoeste

PR

Nova Fátima

PR

Nova Londrina

PR

Nova Olímpia

PR

Nova Santa Rosa

PR

Nova Tebas

PR

Palmas

PR

Palmital

PR

Palotina

PR

Paraíso do Norte

PR

Paranacity

PR

Paranavaí

PR

Pato Bragado

PR

Perobal

PR

Pérola

PR

Pérola d’Oeste

PR

Pinhal de São Bento

PR

Pinhalão

PR

Pinhão

PR

Pitanga

PR

Planaltina do Paraná

PR

Porto Barreiro

PR

Porto Rico

PR

Pranchita

PR

Quatiguá

PR

Quatro Pontes

PR

Quedas do Iguaçu

PR

Querência do Norte

PR

Renascença

PR

Ribeirão Claro

PR

Ribeirão do Pinhal

PR

Rio Bonito do Iguaçu

PR

Rio Branco do Ivaí

PR

Roncador

PR

Rondon

PR

Rosário do Ivaí

PR

Salgado Filho

PR

Salto do Itararé

PR

Santa Amélia

PR

Santa Cruz de Monte Castelo

PR

Santa Isabel do Ivaí

PR

Santa Mariana

PR

Santa Mônica

PR

Santana do Itararé

PR

Santo Antônio da Platina

PR

Santo Antônio do Caiuá

PR

Santo Antônio do Paraíso

PR

Santo Antônio do Sudoeste

PR

São João

PR

São João do Caiuá

PR

São Jorge do Patrocínio

PR

São José da Boa Vista

PR

São José das Palmeiras

PR

São Manoel do Paraná

PR

São Pedro do Paraná

PR

Saudade do Iguaçu

PR

Siqueira Campos

PR

Sulina

PR

Tamboara

PR

Tapejara

PR

Tapira

PR

Terra Rica

PR

Terra Roxa

PR

Tomazina

PR

Tuneiras do Oeste

PR

Verê

PR

Vitorino

PR

Wenceslau Braz

PR

Xambrê

RR

Caracaraí

RR

Caroebe

RR

Normandia

RR

Pacaraima

RR

Rorainópolis

RR

São João da Baliza

RR

São Luiz

RR

Uiramutã

RS

Aceguá

RS

Ajuricaba

RS

Alecrim

RS

Alegrete

RS

Alegria

RS

Alto Alegre

RS

Ametista do Sul

RS

Áurea

RS

Barra do Guarita

RS

Barra Funda

RS

Barros Cassal

RS

Boa Vista das Missões

RS

Boa Vista do Buricá

RS

Bom Progresso

RS

Bozano

RS

Braga

RS

Caçapava do Sul

RS

Caibaté

RS

Caiçara

RS

Campina das Missões

RS

Campinas do Sul

RS

Campo Novo

RS

Campos Borges

RS

Cândido Godói

RS

Candiota

RS

Carazinho

RS

Carlos Gomes

RS

Catuípe

RS

Centenário

RS

Cerro Grande

RS

Cerro Largo

RS

Chapada

RS

Chiapetta

RS

Colorado

RS

Condor

RS

Constantina

RS

Coronel Barros

RS

Coronel Bicaco

RS

Crissiumal

RS

Cristal do Sul

RS

Cruz Alta

RS

Cruzaltense

RS

Derrubadas

RS

Dezesseis de Novembro

RS

Dois Irmãos das Missões

RS

Dom Pedrito

RS

Doutor Maurício Cardoso

RS

Engenho Velho

RS

Entre-Ijuís

RS

Erval Seco

RS

Esperança do Sul

RS

Espumoso

RS

Eugênio de Castro

RS

Frederico Westphalen

RS

Garruchos

RS

Gaurama

RS

Giruá

RS

Guarani das Missões

RS

Horizontina

RS

Humaitá

RS

Ibirubá

RS

Ijuí

RS

Independência

RS

Inhacorá

RS

Itaqui

RS

Jaboticaba

RS

Jaguarão

RS

Lagoa dos Três Cantos

RS

Lagoão

RS

Lajeado do Bugre

RS

Liberato Salzano

RS

Machadinho

RS

Marcelino Ramos

RS

Mariano Moro

RS

Mato Queimado

RS

Maximiliano de Almeida

RS

Miraguaí

RS

Mormaço

RS

Nova Boa Vista

RS

Nova Candelária

RS

Nova Ramada

RS

Novo Barreiro

RS

Novo Machado

RS

Novo Tiradentes

RS

Novo Xingu

RS

Palmeira das Missões

RS

Palmitinho

RS

Panambi

RS

Pedras Altas

RS

Pejuçara

RS

Pinhal

RS

Pinheirinho do Vale

RS

Pinheiro Machado

RS

Pirapó

RS

Ponte Preta

RS

Porto Lucena

RS

Porto Mauá

RS

Porto Vera Cruz

RS

Porto Xavier

RS

Quinze de Novembro

RS

Redentora

RS

Rodeio Bonito

RS

Rolador

RS

Rondinha

RS

Roque Gonzales

RS

Rosário do Sul

RS

Sagrada Família

RS

Saldanha Marinho

RS

Salvador das Missões

RS

Santa Bárbara do Sul

RS

Santa Rosa

RS

Santana da Boa Vista

RS

Sant’Ana do Livramento

RS

Santo Ângelo

RS

Santo Antônio das Missões

RS

Santo Augusto

RS

Santo Cristo

RS

São Borja

RS

São Gabriel

RS

São José das Missões

RS

São José do Inhacorá

RS

São Luiz Gonzaga

RS

São Martinho

RS

São Nicolau

RS

São Paulo das Missões

RS

São Pedro das Missões

RS

São Pedro do Butiá

RS

São Valentim

RS

São Valério do Sul

RS

Sarandi

RS

Seberi

RS

Sede Nova

RS

Selbach

RS

Senador Salgado Filho

RS

Sete de Setembro

RS

Severiano de Almeida

RS

Soledade

RS

Tapera

RS

Taquaruçu do Sul

RS

Tenente Portela

RS

Tiradentes do Sul

RS

Três Arroios

RS

Três de Maio

RS

Três Palmeiras

RS

Três Passos

RS

Trindade do Sul

RS

Tucunduva

RS

Tunas

RS

Tuparendi

RS

Ubiretama

RS

Viadutos

RS

Vicente Dutra

RS

Vista Alegre

RS

Vista Gaúcha

RS

Vitória das Missões

SC

Alto Bela Vista

SC

Anchieta

SC

Arroio Trinta

SC

Bandeirante

SC

Barra Bonita

SC

Belmonte

SC

Bom Jesus do Oeste

SC

Brunópolis

SC

Caçador

SC

Caibi

SC

Campo Erê

SC

Campos Novos

SC

Capinzal

SC

Catanduvas

SC

Concórdia

SC

Coronel Martins

SC

Curitibanos

SC

Descanso

SC

Dionísio Cerqueira

SC

Erval Velho

SC

Flor do Sertão

SC

Fraiburgo

SC

Frei Rogério

SC

Galvão

SC

Guaraciaba

SC

Guarujá do Sul

SC

Herval d’Oeste

SC

Ibiam

SC

Ibicaré

SC

Iomerê

SC

Iporã do Oeste

SC

Iraceminha

SC

Itapiranga

SC

Jaborá

SC

Joaçaba

SC

Jupiá

SC

Lacerdópolis

SC

Luzerna

SC

Macieira

SC

Maravilha

SC

Mondaí

SC

Monte Carlo

SC

Novo Horizonte

SC

Ouro

SC

Palma Sola

SC

Paraíso

SC

Peritiba

SC

Pinheiro Preto

SC

Presidente Castello Branco

SC

Princesa

SC

Rio das Antas

SC

Riqueza

SC

Romelândia

SC

Saltinho

SC

Salto Veloso

SC

Santa Helena

SC

Santa Terezinha do Progresso

SC

São Bernardino

SC

São João do Oeste

SC

São José do Cedro

SC

São Lourenço do Oeste

SC

São Miguel da Boa Vista

SC

São Miguel do Oeste

SC

Tangará

SC

Tigrinhos

SC

Treze Tílias

SC

Tunápolis

SC

Vargem

SC

Vargem Bonita

SC

Videira

SC

Zortéa