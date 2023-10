1001 DIGNIDADES protótipo das casas começa a ser montado em Rio Branco

O Programa 1001 Dignidades começou a sair do papel na manhã deste sábado (14), quando o protótipo das casas que serão entregues pela Prefeitura de Rio Branco começou a ser montado pelo prefeito Tião Bocalom e a equipe responsável pela execução do projeto.

A meta do programa é montar 1001 unidades habitacionais para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em um único dia. Para conseguir o feito, as casas já estão sendo pré-fabricadas em módulos de madeira de reaproveitamento florestal.

As peças que constituirão as paredes são feitas na marcenaria para depois serem encaixadas nas bases montadas sobre o chão de alvenaria. Tudo muito bem calculado. Já são meses de trabalho, na formulação da planta e na definição dos tamanhos das peças que são medidas milimetricamente para não dar errado na hora do encaixe. Um verdadeiro móvel, como faz questão de frisar o prefeito que está cuidando pessoalmente de todos os pormenores que envolvem a construção dessas casas.

Além da estética, da sustentabilidade das casas e da importância social, a segurança, estabilidade e atenção aos padrões de qualidade também são a tônica do projeto, conforme explicou o engenheiro civil responsável pelo projeto, Erivaldo Nascimento.

“É um projeto muito minucioso, com todo conforto e essa questão de espaço de área útil, inclusive o pé direito . Existem muitas normas, e a própria prefeitura estabelece uma altura mínima do piso até o forro e esse projeto passa 10 cm dessa altura mínima. Então, apesar de ser uma moradia de interesse social, alguns requisitos são de casas de padrão nacional”, explica.

O protótipo das casas do Programa 1001 Dignidades da Prefeitura de Rio Branco está sendo montado como um experimento para que se veja como vai ficar. Serão 37 módulos como esse para fechar a casa que tem aproximadamente um espaço de 42 metros quadrados. É uma casa muito bem pensada, planejada com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e fossa fora casa.

O prefeito Tião Bocalom ressalta que tudo foi planejado nos mínimos detalhes. “Eu estou feliz que aqui a gente está começando a colocar os primeiros painéis no local pra gente ter certeza que aquilo que a gente desenhou, aquilo que está lá no projeto na prática está acontecendo”.

Para o prefeito, o fato do projeto estar sendo executado com antecedência é bastante positivo.

“Ainda são sete meses pela frente e aí quando a gente fala em trabalhar em série, você vai ver que rende. O mais difícil é chegar nisso que chegamos agora que é definir se o que a gente faz no desenho bate com o que a gente faz no chão porque a gente precisa ter certeza de que no dia nada vai dar errado, porque nada pode dar errado. No dia nós queremos 1.001 casas em pé no Dia das Mães do ano que vem, se Deus quiser”.