MP abre concurso com 45 vagas com salário de até R$6.058,46.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou, na edição desta segunda-feira, 16, do Diário Eletrônico, o edital de abertura n.º 1/2023 que regulamenta o Concurso Público para provimento dos cargos de servidores efetivos da instituição. São 45 vagas imediatas, sendo 35 de analista ministerial e 10 para técnico ministerial.

O certame visa preencher vagas imediatas no quadro de pessoal efetivo do MPAC, conforme a Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.131/2023, a Lei Complementar Estadual n.º 345/2018 e outras legislações pertinentes.

A realização do concurso será conduzida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio do Instituto Verbena/UFG. As inscrições se iniciam no dia 01 de novembro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoverbena.ufg.br, e vão até 30 de novembro 2023.

A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para o cargo com nível de escolaridade ensino médio/técnico; e R$ 150,00 para os cargos com nível de escolaridade ensino superior. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023, em Rio Branco. Os salários variam de R$ 4.640,53 a R$ 6.058,46.

As vagas disponíveis são para as seguintes áreas: Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharia Ambiental/Florestal, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

O edital completo pode ser acessado no Diário Eletrônico do MPAC no seguinte endereço: diario.mpac.mp.br.

Marcelina Freire – Agência de Notícias do MPAC