Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem por contrabando de cigarros, em rodovia federal, na capital acreana. A ação aconteceu quando os policiais realizavam atividades de policiamento e fiscalização.

Por volta das 6h30min, nas proximidades da Unidade Operacional (UOP01) de fiscalização, em Rio Branco, a equipe da PRF ordenou parada ao condutor de um carro que transitava com sentido ao Centro da cidade, aparentemente com películas irregulares nos vidros. O condutor parou em frente a um mercado, saiu do carro e empreendeu fuga a pé, às margens da rodovia. De imediato, os PRFs correram com o intuito de alcançá-lo, quando conseguiram contê-lo, momentos depois. Ao retornarem, apreenderam dentro do automóvel 15 mil maços de cigarros estrangeiros de diferentes marcas. Os policiais também constataram que o indivíduo já havia sido preso por contrabando e que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2016.

Diante dos fatos, o homem de 48 anos de idade recebeu voz de prisão e foi conduzido, com os cigarros e o veículo apreendidos, até a autoridade judiciária para os devidos procedimentos legais.

Para denunciar crimes de contrabando/descaminho de forma anônima, ligue 191.