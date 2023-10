A caravana do Pré-Enem Legal, um programa criado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), iniciou sua última etapa no interior, na segunda-feira, 9, com o objetivo de auxiliar estudantes de escolas públicas do Acre na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Xapuri foi a primeira parada da caravana, atendendo alunos da Escola Divina Providência. A jornada continua e nesta terça-feira, 10, é a vez dos alunos de Brasileia receberem as aulas na Escola Kairala José Kairala.

Além dos aulões, os alunos também podem contar com a Plataforma Farias Brito, o kit de livros e os tablets distribuídos pelo governo, para enriquecer ainda mais sua preparação.

“O Enem é uma pressão e nos assusta, mas estamos sendo bem preparados pela plataforma com as videoaulas e os simulados que estamos realizando. O aulão veio para reforçar o que já estamos aprendendo”, declarou a aluna da Escola Kairala, Maria Eduarda Viana.

Na quarta-feira, 11, a caravana chegará à Escola Belo Povir, em Epitaciolândia. Já na quinta, 12, será a vez de Sena Madureira ser contemplada com os aulões, na Escola Dom Júlio Mattioli.

Os estudantes da Escola Nazira Anute, em Manoel Urbano, receberão a equipe do Pré-Enem Legal na, terça-feira, 17, no auditório do Núcleo da SEE. Em Feijó, os aulões estão programados para quarta, 18, com os estudantes da Escola Gurgel Rabelo, no auditório da Ufac.

A caravana chegará a Tarauacá no dia 19, quinta-feira, na Escola Djalma Batista. No dia 24, terça-feira, o Teatro Márcia Alencar abrigará alunos das escolas Ixubay Rabui Puyanawa, Francisco F. de Carvalho, Antônio de O. Dantas e Primeiro de Maio para assistirem às aulas.

Em Rodrigues Alves, os aulões acontecerão no auditório da Escola Francisco Braga e receberão também os estudantes das escolas Manoel Carneiro e José de S. Martins no dia 25, quarta-feira.

O Teatro dos Nauas será o palco do Pré-Enem no dia 26, quinta-feira, em Cruzeiro do Sul, encerrando a última etapa do programa com as escolas Madre Adelgundes, Flodoardo Cabral, Dom Pedro II, Dom Henrique Ruth e Craveiro Costa.

Danielly Matos, chefe da Divisão de Ensino Médio da SEE, destaca: “O objetivo é atender 100% da nossa rede com aulas focadas no Enem, tirando dúvidas e compartilhando dicas. Nos dias 1º e 8 de novembro, teremos aulões ao vivo, os últimos antes das provas.”