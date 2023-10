O mês de setembro registrou uma queda de 21,43% no número de homicídios, em comparação com agosto. Os dados, divulgados pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil (PCAC), revelam um avanço significativo no enfrentamento à violência no estado, cenário encorajador para as autoridades e a população.

“É um sinal promissor para o Acre, mas deve haver o contínuo trabalho das autoridades e da sociedade em geral na busca de um estado mais seguro. É fundamental que esses esforços sejam mantidos e aprofundados, para garantir a sustentação da redução da violência no estado”, explica o delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel.

Outro dado é que aproximadamente 99% das vítimas de homicídios no Acre são do sexo masculino, o que reflete um padrão nacional e internacional em que homens são mais frequentemente vítimas desse tipo de crime. Quanto aos meios utilizados para cometer os homicídios, armas de fogo e armas brancas são as mais comuns. Além disso, observou-se que o dia da semana com maior índice de homicídios é o domingo, o que pode indicar um aumento da atividade criminosa durante os fins de semana.

Declínio nos índices de violência é um sinal encorajador para as autoridades e a população local. Foto: Ascom/PCAC

Por fim, Rio Branco, com maior densidade populacional, é a cidade que registra maior ocorrência de homicídios no estado, sendo necessárias medidas específicas para combater a criminalidade na capital acreana.