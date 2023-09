A festa de comemoração dos 60 anos da Câmara de Rio Branco

Em comemoração aos 60 anos da Câmara Municipal de Rio Branco, foi realizada sessão solene bastante prestigiada na manhã dessa quinta-feira (28), no salão do buffet Afa Jardim.

Entre as autoridades, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se fez presente e compôs a mesa de honra ao lado do presidente do Poder Legislativo Municipal, o vereador Raimundo Neném, dos demais membros da mesa diretora da Casa e vereadores.

Em discurso, o chefe do Poder Executivo de Rio Branco destacou a importância da Câmara e enalteceu a relação de respeito e independência entre os poderes.

“Eu fico muito feliz de poder participar dessa comemoração dos 60 anos da nossa Câmara Municipal de Rio Branco. Prova maior do meu respeito pelo Legislativo é que quando eu assumi a Prefeitura de Rio Branco todo mundo viu que eu não intervi na eleição da mesa diretora, ou seja, a independência dos poderes para mim é fundamental assim como não intervir na eleição da segunda mesa diretora. Eu gosto da verdade, da transparência e gosto de trabalhar de forma correta então é isso que os nossos vereadores daqui do Rio Branco devem estar sentindo na nossa gestão. Então essa relação do Executivo de Rio Branco com Legislativo de Rio Branco tem sido boa por causa do respeito mútuo que existe.”, ressaltou o prefeito.

Também estiverem entre os presentes, representantes do Governo do Estado, parlamentares estaduais e federais, a corregedora da Defensoria Pública, Roberta Caminha e o presidente da OAB-AC, Rodrigo Aiache, além de líderes comunitários e servidores da Câmara.

Alguns dos mais recentes ex-presidentes do Poder Legislativo Municipal foram homenageados, tais como o já falecido vereador Jessé Santiago, além de Artêmio Costa e Juracy Nogueira, presentes na solenidade.

É na Câmara Municipal que as ações da prefeitura são analisadas e precisam de aprovação para serem executadas. Na atual legislatura, que é composta por 17 vereadores, a base de apoio do prefeito conta com 15 deles, o que tem garantido à atual gestão importante apoio da ampla maioria dos representantes do povo no Parlamento Mirim de Rio Branco na aprovação de projetos de autoria do Poder Executivo Municipal que são de interesse da população rio-branquense e que promovem melhorias na cidade.

“A gente tem uma parceria muito forte como Executivo Municipal, o nosso prefeito tem dado suporte a essa nova estrutura. O prefeito tem uma base muito sólida junto aos vereadores e estamos nessa parceria que não pode parar e a população de Rio Branco só tem a ganhar”, destacou o presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném.

O líder do prefeito na Câmara, vereador João Marcos Luz, salientou a boa relação entre o prefeito e sua base.

“O prefeito Tião Bocalom tem muito carinho pela sua base. A missão é ouvir a todos, é trabalhar sempre em união, em conjunto, para buscar a solução para os problemas de Rio Branco.”