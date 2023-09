Calendário de visitas a presídios será atualizado na sexta-feira (29)

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), tendo em vista a circulação de publicação veiculada nas redes sociais, referente a uma imagem do calendário de visitas do mês de outubro, com orientações sobre o que é permitido adentrar ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, vem a público esclarecer que tal informação não é verídica e, portanto, não se trata de uma publicação oficial.

Destacamos que o Iapen possui uma página na web, que dispõe de todas as publicações oficiais desta autarquia.

Destacamos, ainda, que o calendário de visitas para o mês de outubro será divulgado até a próxima sexta-feira, 29.

Rio Branco – AC, 25 de setembro de 2023.