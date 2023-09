Um recorte do indicador de mortalidade no trânsito, presente no pilar de Segurança Pública, do Ranking de Competitividade dos Estados, mostra que o Acre é um dos Estados de trânsito mais tranquilo quando se avalia a proporção de acidentes por 100 mil habitantes.

No Acre, são 11,4 mortes/100.000hab. O pior cenário é do Tocantins, com 36,2 mortes/100 mil hab.

O indicador analisa o número de óbitos por acidentes em transporte terrestre em relação a 100 mil habitantes.

O recorte de cada Estado está no mapa criado pelo CLP.

