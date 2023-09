Adolescentes de 21 municípios do Acre debatem sobre mudanças climáticas

Visão Mundial —

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Visão Mundial promovem o primeiro encontro dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes (Nucas) do Acre com adolescentes e mobilizadores dos 21 municípios do estado. Essa atividade integra a agenda do Selo UNICEF, edição 2021-2024, e dialoga com os encaminhamentos e discussões da Conferência das Partes (COP), os quais são o resultado da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. O evento aconteceu nessa quarta-feira, 20/09, das 8h às 17h, no Horto Florestal de Rio Branco, que fica localizado na rua Antônio da Rocha Viana, S/N, bairro Raimundo Melo.

“O diálogo entre UNICEF, adolescentes e jovens busca formas para garantir e fortalecer políticas públicas que protejam os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. O aumento do calor, as cheias e secas dos rios, a poluição, o aumento do nível do mar, a extinção de espécies e outros efeitos das mudanças climáticas afetam de forma mais grave os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos e os mais vulneráveis. É essa população que necessita estar envolvida nessa discussão para que País avance no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na ação ambiental global”, explica Mário Volpi, coordenador do Selo UNICEF e chefe da Divisão de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do UNICEF Brasil.

O encontro apresentou uma metodologia para as mudanças climáticas, com ênfase nos temas de soberania alimentar, segurança hídrica, gênero, raça e etnia, e participação de adolescentes e jovens na Agenda Climática. O evento tem apoio do Ministério Público do Acre; Horto Florestal de Rio Branco; e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para Lucinete Bezerra, coordenadora de projetos da Visão Mundial, o encontro presencial dos Nucas é um momento para capacitar as potencialidades dos adolescentes. “Esse encontro é um momento especial para os adolescentes, pois, por ser muito esperado por eles, preparamos uma programação com uma metodologia voltada para a troca de experiências de forma didática e lúdica, para que eles possam levar esse aprendizado para suas famílias, escolas e comunidades”, explica Lucinete.

Além disso, cada município poderá atualizar o Plano de Ação Integrado do Nuca, bem como apresentar os desafios da maratona #EntreNoClimaUNICEF, a plataforma U-Report e a iniciativa 1 Milhão de Oportunidades.

“As mudanças climáticas com certeza é um tema relevante para debater e construir possíveis soluções com os adolescentes dos Nucas, pois se trata de uma realidade que já implica nessa geração. No entanto, esses adolescentes também são uma grande potência para ajudar a minimizar esses impactos, pois conseguem ser multiplicadores de conhecimentos, bem como são detentores de grandes ideias capazes de fazer grandes transformações”, afirmou Lourrana Souza, mobilizadora de adolescentes de Jordão.

Agenda de pós-encontro

A Visão Mundial desenvolveu uma dinâmica de encontro virtual chamado de “Café com Nuca” para os adolescentes, visando criar um local seguro para interagir, trocar ideias e debater sobre os temas propostos nesta edição do Selo, que são: empoderamento de meninas e promoção da igualdade de gênero; prevenção da gravidez na adolescência e promoção dos direitos à saúde sexual e reprodutivo; enfrentamento ao racismo e outras violências; e mitigação dos riscos e impactos das mudanças climáticas sobre crianças e adolescentes. É também um lugar para pedir ajuda e sugestões sobre o que fazer em suas cidades, conforme a metodologia do Selo UNICEF para os Nucas.

Os adolescentes também aprenderão a escrever, tirar fotos, gravar vídeos e usar as redes sociais a partir de novos encontros on-line até o fim desta edição do Selo UNICEF. “Estamos elaborando um calendário de oficinas que visam desenvolver e incentivar as capacidades criativas dos adolescentes para produzirem conteúdos sobre as ações do Nuca em seu município, de forma que fortaleça uma rede de comunicadores com adolescentes do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima”, explica Arlisson Nascimento, mobilizador de adolescentes e do estado de Roraima pela Visão Mundial.

143 Nucas

No Acre existem 21 Nucas; no Amazonas são 55; em Rondônia, 52; e em Roraima são 15. Os encontros dos Nucas já foram realizados em Rondônia, Roraima e Amazonas.

Sobre o Nuca

O Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca) integra a metodologia do Selo UNICEF, que reúne uma rede — plural, diversa e representativa — de adolescentes. É um espaço composto por pelo menos 16 integrantes, sendo 8 meninas e 8 meninos, entre 12 e 17 anos, sob a coordenação de um mobilizador de adolescentes, indicado pela gestão municipal. Nesta edição do Selo UNICEF, o Nuca é estimulado a desenvolver ações que envolvam os temas: mudanças climáticas; prevenção da gravidez não intencional na adolescência; enfrentamento do racismo e das violências; e o empoderamento de meninas e promoção da igualdade de gênero, além de discutir questões indispensáveis sobre seus direitos, implementam ações e levam suas reivindicações à gestão pública municipal. Para mais informações sobre o Nuca, acesse: https://selounicef.org.br/nuca