O pedido de apoio de Gladson Cameli à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajara

Em mais uma reunião de trabalho durante a 5ª edição da Semana do Clima 2023 (Climate Week), em Nova York, o governador Gladson Cameli esteve reunido na manhã desta terça-feira, 19, com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Em pauta, as ações da gestão estadual de apoio e desenvolvimento dos povos originários do Acre.

Cameli, que visitou algumas terras indígenas do Acre, enfatizou a importância do protagonismo do Estado na área ambiental e apoio às comunidades indígenas. “Nós estamos e vamos continuar fazendo o nosso dever de casa. Francisca [Arara, secretária de Povos Indígenas] tem o meu total apoio e minha confiança para a realização desse trabalho. Por isso, quero lhe pedir que abrace o Acre. O nosso estado precisa de vocês. Estou muito focado para que haja de fato melhorias”, disse Cameli à ministra Sônia Guajajara.

A secretária Francisca Arara, que acompanhou o governador na reunião, disse que foram apresentados à ministra alguns projetos de investimento e ações da gestão para as terras indígenas do Estado.

“Precisamos executar os recursos para que eles cheguem nas pontas, para que tenhamos nossos territórios e os direitos garantidos e respeitados. A ampliação e a participação, segurança e alimentos para as famílias, merenda em todas as escolas, energia limpa e renovável.O Acre tem seu programa e projetos jurisdicional e vários para serem executados e a ministra tem sido nosso suporte nessa área”, disse Francisca Arara.

A ministra informou que está organizando, no seu retorno ao Brasil, uma reunião com os secretários indigenas do setor para ampliar a conexão com o Ministério. Também lembrou que esteve recentemente no Acre e mostrou-se bem impressionada com o que viu.