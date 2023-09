Droga apreendida em RO ia de Rio Branco para Ceilândia, no DF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã de ontem (19), realizando atividade de patrulhamento ostensivo na BR 364, próximo ao Km 760, município de Porto Velho/RO, interceptou um carregamento de drogas ilícitas sendo transportado em um compartimento secreto do veículo.

Durante a fiscalização, notou-se que o condutor, de 30 anos, estava extremamente nervoso e com dificuldade para responder perguntas simples. Ao iniciar a fiscalização dos equipamentos obrigatórios, foi constatado que o painel do carro estava com partes desconectadas. Dado a circunstância atípica, foi indagado ao homem se teria ilícitos naquele painel, o mesmo confirmou que tinha drogas, mas não sabia ao certo a quantidade. Após uma busca avançada, a equipe encontrou 15 tabletes da substância ilícita no painel do veículo. O infrator relatou que estava vindo de Ceilância/DF, buscou a droga em Rio Branco/AC e levaria para Ceilância.

Ao total, 14,20 Kg da droga ilícita, distribuídos entre maconha e cocaína foram encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. O traficante também foi conduzido à Autoridade Policial.