Obra na nova ponte de Sena Madureira avança e 73,45% da obra estão concluídos

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), atingiu 73,45% de execução nas obras de construção da ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira.

“Temos avançado com os trabalhos na construção da segunda ponte e toda equipe do governo tem se empenhado na concretização de um sonho das famílias de Sena Madureira”, afirmou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

Construção da Segunda Ponte de Sena Madureira tem avançado e já alcançou 73,45% de execução. Foto: Ascom/Deracre

A engenheira do Deracre na Regional do Purus, Thalia Kamila Gomes, afirmou que os trabalhadores do Consórcio finalizaram o lançamento das 20 vigas longarinas pré-moldadas (estrutura longa na qual será apoiado o tabuleiro da ponte).

“Atingimos 73,45% de execução na obra da ponte do Segundo Distrito. E todas as 20 vigas foram apoiadas no tabuleiro da ponte e estamos trabalhando no posicionamento das lajes para em breve iniciar a armação e concretagem”, afirmou a engenheira.

Com investimento de R$ 36 milhões, oriundos de recursos próprios, a estrutura principal terá 200 metros e uma extensão total de 232 metros com as rampas de acesso. A ponte ligará o Centro ao Segundo Distrito do município.