Bilhetes para voos diurnos já começam a ser vendidos, diz Latam

A Latam vai retomar os voos diurnos entre Brasília e Rio Branco, no Acre, a partir do próximo dia 29 de outubro, em complemento aos serviços diários no período noturno, que permanecem inalterados.

De acordo com o sistema de reservas da Latam, os voos diurnos entre a capital federal e Rio Branco serão realizados três vezes por semana em ambos os sentidos, às quartas, sábados e domingos. O novo serviço será operado com o Airbus A320, configurado para até 180 passageiros.

Clientes com origem em Rio Branco terão acesso a novos horários no banco de conexões da Latam no aeroporto internacional de Brasília, que conta com voos diretos para todas as capitais do país.

Em resposta a AERO Magazine, a Latam “informa que a partir de 29 de outubro irá retomar os voos diurnos na rota Brasília-Rio Branco adicionando 3 frequências semanais, previstos para decolar às 8h40 de Brasília. Os bilhetes já estão disponíveis em latam.com Vale ressaltar que a companhia já possui a frequência diária, às 21h20”.

Horários novo voo

Com duração de 3h20, o LA3586 deixará Brasília (BSB), às 08h40, com pouso programado em Rio Branco (RBR), às 10h00. No sentido inverso, o LA3587 decola do aeroporto Plácido de Castro, às 10h45, pousando na capital federal às 15h55. Ambos os voos em horário local.

LA3586 08h40 – 10h00 RBR

LA3587 10h45 – 15h55 BSB

Horários oferecidos nos voos atuais

O voo LA3267 parte de Brasília (BSB), às 20h50, pousando em Rio Branco (RBR), às 22h10. A volta acontece no LA3775, com decolagem agendada às 22h50, com chegada prevista no aeroporto internacional Presidente Juscelino Kubitschek, às 04h10 do dia seguinte. Ambos os voos em horário local.

LA3267 BSB 20h50 – 22h10 RBR

LA3775 RBR 22h50 – 04h10+1 BSB

Por AeroMagazine