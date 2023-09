A GRANDE PORTA DE ENTRADA DO SUS milhares de atendimentos nas UPAs de Rio Branco

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) desempenham um papel fundamental na prestação de cuidados médicos de emergência e atendimento ambulatorial à população, sendo o elo entre atenção básica e atendimento terciário (alta complexidade).

Em 2023, as UPAs da Sobral e do Segundo Distrito de Rio Branco, sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), têm se destacado pelos números de atendimento e pela qualidade dos serviços oferecidos.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva/Sobral

Localizada na Avenida da Sobral, a UPA Franco Silva/Sobral é uma unidade de média complexidade que integra a rede de Urgência e Emergência. Ela oferece uma ampla gama de exames, incluindo eletrocardiograma, raio-x e exames laboratoriais. O que chama a atenção é o volume significativo de atendimentos que a UPA realiza: em média, 400 pacientes a cada 24 horas e um total de 10 mil pacientes por mês.

Além disso, a UPA Sobral abriga vários núcleos que desempenham funções cruciais no apoio à saúde pública. O Núcleo de Educação Permanente (NEP) oferece cursos e capacitações para os servidores, garantindo a melhoria contínua dos serviços. O Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (NASTT) cuida da saúde dos trabalhadores, enquanto o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) zela pela segurança dos pacientes na unidade. O Núcleo de Regulação (NR) desempenha um papel fundamental ao encaminhar pacientes para hospitais de alta complexidade, e o Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVEH) é responsável por notificar doenças compulsórias. Por fim, o setor de Humanização é dedicado a proporcionar um ambiente acolhedor para servidores e pacientes.

Simone Prado, gerente-geral da UPA Franco Silva/Sobral, ressalta a importância desses números e da equipe que trabalha incansavelmente para garantir um atendimento de qualidade na unidade. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Simone Prado, gerente-geral da UPA Franco Silva/Sobral, ressalta a importância desses números e da equipe que trabalha incansavelmente para garantir um atendimento de qualidade na unidade. Ela destaca: “Nossa UPA é um pilar fundamental na assistência à saúde na região da Sobral e estamos comprometidos em oferecer cuidados de excelência a todos os que nos procuram.”

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito

A UPA do 2º Distrito, por sua vez, tem se destacado como a maior UPA do estado do Acre em 2023. De janeiro a agosto deste ano, a unidade realizou 133.312 consultas e 264.635 serviços de laboratório. Ao todo, foram realizados 509.373 procedimentos, dentre eles atendimentos clínicos, pediátricos, traumáticos e odontológicos, assim como realização de exames complementares como raio-x, eletrocardiograma, dentre outros.

Ádalo Lima, gerente de assistência da UPA do 2º Distrito, compartilha alguns dos desafios enfrentados pela unidade em 2023. Ele salienta: “Somos qualificados como UPA porte três, estruturalmente a maior do estado. Iniciamos 2023 com uma média de 500 a 600 atendimentos por dia, principalmente devido às enchentes que nos tornaram referência no atendimento às vítimas. Em seguida, enfrentamos a fase das síndromes respiratórias, o que elevou nossa demanda. Chegamos a atender quase setecentas pessoas em um único dia.”

Para lidar com essa demanda crescente, a UPA do 2º Distrito implementou diversas adaptações, incluindo a criação de uma unidade específica para síndromes respiratórias, chamada de Unidade Sentinela. Também foram estabelecidos novos fluxos de atendimento e um aumento no número de médicos, resultando em uma melhoria na assistência.

Ádalo Lima enfatiza a importância do foco na humanização e no acolhimento, além do compromisso com a política de humanização e priorização do atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

Ambas as UPAs continuam desempenhando um papel crucial no sistema de saúde do Acre, demonstrando resiliência e dedicação em face aos desafios constantes. Com equipes comprometidas e aprimoramentos contínuos, essas unidades continuam a ser pilares fundamentais no atendimento à saúde da população local.