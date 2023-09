A quarta edição do Festival do Surubim, Segunda promovida pela Gestão Renova Plácido do prefeito professor Camilo da Silva,

já está superando todas as expectativas dos participantes.

A festa mais esperada dos munícipes esse ano como de costume iniciou dia 07 de setembro logo após o desfile cívico da independência, com a presença do prefeito Camilo da Silva, primeira-dama Silvana Gomes, vereadora Cleidiane Oliveira, secretário de Cultura Daniel Rodrigues e Gabinete Kelly Regina entre outros convidados.

A primeira foi animada pelo DJ. Washignton Mix.

No segundo dia sexta-feira, dia 8, a praia foi palco para os desportistas, ao comando do secretário Júnior Mesquita, dentro da programação esportiva estava o torneio de futevôlei na redinha, logo mais a noite teve shows com cantores do município,as estrelas do show de calouros Mary Rocha, Klau Silva E Kell Rodrigues,seguidos por Belo Santos e Banda Pegada de Luxo, além do DJS Washington Mix, sempre tocando as melhores da atualidade.

No dia terceiro, dia 9 na parte esportiva torneio de futebol de areia, futevôlei na rede, e vôlei de dupla, além de um super aulão, iniciando a noite com os desfiles da miss e mister Surubim o qual foram eleitos pelo júri e plateia para Miss Surubim Eduarda Pedrosa e Mister Edvan, com diferença mínima pois cada candidato deu o máximo de si na passarela.

Após os desfiles o palco ficou por conta do cantor Frank show, Jadson e Banda e fechando a noite com Hangel Borges e Banda.

Mas ainda não acabou, hoje 10 de setembro temos a última e melhor noite, começando com Tardely Gomes e Banda as 21:00 horas ,as 23:00horas Skema 3 e 01:00 hora a banda de forró Cintura de Molas para fechar com chave de ouro esse 4° festival do Surubim.