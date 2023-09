REDE DE GOVERNANÇA AMBIENTAL o que buscam os gestores municipais pelo meio ambiente no Acre?

O governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), realiza como parte das atividades em alusão ao Dia da Amazônia, comemorado no dia 5 deste mês, reunião com gestores municipais, dentre eles, da agenda ambiental, objetivando o fortalecimento e efetivação da Rede de Governança Ambiental do Estado.

O encontro ocorre nesta segunda-feira, 11, no Diff Hotel, localizado na Rua Rio Grande do Sul, 332, no Centro de Rio Branco, às 9h. Estarão presentes prefeitos e secretários de meio ambiente dos municípios acreanos.

Primeiro encontro de Secretários Municipais ocorreu em junho deste ano. Foto: Alexandre Cruz-Noronha.

No encontro, serão debatidas estratégias de enfrentamento aos ilícitos ambientais e o fortalecimento desse espaço de governança no sentido de ampliar o diálogo e as ferramentas de cooperação para o desenvolvimento sustentável, a partir de soluções integradoras frente aos desafios à gestão ambiental.

A Rede de Governança Ambiental do Estado do Acre é composta por gestores municipais e de meio ambiente e deverá ser fortalecida por meio de um ato normativo do Estado.

A secretária do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias, falou da importância dessa união entre estado e municípios como forma coordenada frente aos ilícitos ambientais e na efetivação de ações de promoção do desenvolvimento sustentável.

“Nas 22 cidades acreanas temos particularidades que nos diferem, mas que também nos unem. A proposta da Rede é impulsionar a política pública ambiental do Estado, através de uma agenda integrada, como instrumento transversal com as demais pastas do Estado e municípios para a disseminação das políticas públicas de meio ambiente e a atuação conjunta”, ressaltou.

Na oportunidade, serão realizados diálogos relacionados à regularização ambiental, resíduos sólidos, educação ambiental e janelas de oportunidades como o Fundo Amazônia.