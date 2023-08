Concurso da Funai está com inscrições abertas em todo o Brasil

Atenção, estudantes! Estão abertas as inscrições da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) para o novo processo seletivo Funai, com vagas de estágio para estudantes do ensino médio regular, ensino técnico e ensino superior de diversas áreas. Há oportunidades por todas as regiões do Brasil e o prazo ficará disponível até 28 de julho.

Podem se inscrever no processo seletivo Funai os estudantes do ensino médio regular, além cursos técnicos em administração, informática, agropecuária, meio ambiente, redes de computadores, secretariado, contabilidade e técnico em recursos humanos podem se inscrever.

Já as oportunidades para os universitários são nas áreas de administração, gestão pública, recursos humanos, secretariado executivo, redes de computadores, direito, geografia, letras, gestão ambiental, serviço social, análise de sistemas ou sistemas de informação, antropologia, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciências da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, ciências sociais ou sociologia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geodésia/cartografia, jornalismo, psicologia, design de ambientes, museologia, história, contabilidade e pedagogia.

Os estudantes do ensino superior selecionados para o processo seletivo Funai terão uma jornada de 4 horas diárias (20 horas semanais), com bolsa estágio no valor de R$ 787,98. Já as vagas de nível médio também possuem a mesma jornada, mas a bolsa estágio é no valor de R$ 486,05. Todos os futuros estagiários da Fundação Nacional dos Povos Indígenas receberão auxílio-transporte na quantia de R$ 10 por dia útil de estágio.