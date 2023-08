Agosto Vermelho alerta para riscos e perigos com a rede elétrica no Acre

A segurança na rede elétrica é algo extremamente importante para preservar a vida. Seja em casa, na rua, ou no trabalho, é importante tomar precauções para que acidentes não aconteçam. Sabendo disso, em agosto, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) lançou a 17ª Campanha Nacional de Segurança para a prevenção de acidentes com a rede elétrica.

Segundo dados do anuário da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), em 2022 foram registrados nove acidentes fatais por choque elétrico no Acre. Com esse dado, o estado lidera o ranking de mortes por choque elétrico para cada milhão de habitante.

Para garantir a segurança, é importante tomar alguns cuidados, que podem até parecer óbvios, mas que muitas vezes, no dia a dia é deixado de lado: “Com energia não se brinca. Todo cuidado é pouco. Atenção com a proximidade de fachadas (rebocos ou pinturas em especial) ou manuseio de materiais de construções, como por exemplo, vergalhões e réguas metálicas que podem tocar alguma rede de energia que estiver próxima”, explicou a coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes.

Confira outras dicas da coordenadora para garantir a segurança e evitar que acidentes elétricos aconteçam:

Ter atenção especialmente em áreas molhadas como lavanderias, cozinhas e banheiros porque a água é um excelente condutor de energia;

Se tiver algum problema que envolva a medição de energia ou nos cabos que ligam a rede a residência, entre em contato com a Energisa;

Muita atenção quando for instalar ou mexer em alguma antena (devido ao seu tamanho e muitas vezes ser de material metálico, pode vir a tocar na energia);

Deve-se acionar os órgãos competentes (prefeituras) para realização de podas preventivas, mas se estiver muito próxima da rede, a Energisa deve ser acionada para que a poda seja realizada com segurança;

Em caso de colisões com postes de energia, permanecer no veículo e evitar que pessoas se aproximem do local. Deve-se considerar que os cabos podem estar energizados;

Não soltar pipas em áreas próximas a rede elétrica, pois podem provocar curto-circuito e rompimento de cabos;

Nunca arremesse cabos ou outros objetos sobre a rede elétrica. Mesmo eles estando encapados, a capacidade de isolamento do material pode não ser suficiente para evitar a passagem da eletricidade;

Não usar aparelhos celulares ligados a tomada.

Para dúvidas e mais informações entre em contato com a Energisa:

