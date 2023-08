Em 2020, quando o mundo parou por causa da pandemia do coronavírus, os cooperativistas brasileiros ganharam um espaço inovador de aprendizado virtual.

Criada na hora certa, a plataforma CapacitaCoop ajudou os profissionais do coop a continuarem evoluindo, mesmo quando eles não podiam sair de casa. Passados três anos, esse espaço alcançou marcas históricas: 150 cursos online gratuitos e mais de 45 mil inscritos.

“O crescimento da CapacitaCoop foi tão destacado que acabou virando um case, apresentado no 38º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, em São Paulo [realizado em junho]”, explica a gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), Débora Ingrisano. “Além do destaque na quantidade, os cursos têm sido muito bem avaliados. Na consolidação da pesquisa de satisfação, 91% dos alunos atribuíram nota de 8 a 10, em uma escala de 1 a 10 para nota geral do curso. São produções feitas com rigor técnico, com design instrucional moderno e atrativo”, acrescenta a gestora.

Os cursos de capacitação cooperativista oferecidos pelo Sistema OCB vinham sendo realizados mesmo antes da pandemia, desde 2017. No início, as aulas eram oferecidas por meio da estrutura da Faculdade Unimed — instituição de ensino superior da maior cooperativa de saúde do mundo, o Sistema Unimed. Como o interesse pela modalidade virtual foi crescendo, o Sescoop — responsável pela capacitação e desenvolvimento da governança e gestão do coop brasileiro — decidiu investir em uma plataforma própria.

A contratação de um serviço especializado ocorreu no começo de 2020 e foi agilizada por causa da pandemia, com adaptações para combinar a facilidade da Educação à Distância com as características do modelo de negócio cooperativista. Lançada oficialmente em abril de 2020, com seis cursos, a plataforma fechou aquele ano com 12 mil inscrições. Passados três anos, o número de cursos aumentou em 25 vezes e o de inscrições quadruplicou.

Conteúdo

Com informação cooperativista em várias áreas do conhecimento, os 150 cursos da CapacitaCoop abrangem desde conteúdos básicos sobre o modelo de negócio, passando por legislação, tributos, governança e gestão, até inovação e desenvolvimento pessoal.

A carga horária varia de 30 minutos a 24 horas-aula, que podem ser percorridas nos horários em que o estudante quiser, de forma assíncrona. Os conteúdos são acessíveis por meio de computadores, tablets e celulares, inclusive pelo WhatsApp, basta ter acesso à internet. Ou seja, dá para assistir às aulas no intervalo do trabalho, nos fins de semana, no caminho de ida ou volta para a casa.

O aluno pode escolher temas separadamente e montar uma programação de aulas de acordo com seus assuntos de interesse. Ele também pode acessar os conteúdos organizados em Trilhas de Aprendizagem, planejadas pela equipe do Sescoop para reunir cursos que levem a uma formação mais ampla.

Atualmente, há 15 trilhas disponíveis:

1. Governança Participativa

2. Programas de Capacitação para as Cooperativas Minerais

3. Contabilidade e Tributação para Dirigentes

4. Contabilidade e Tributação para Contadores

5. Negócios Dinâmicos

6. Soft Skills

7. Programa Pesquisa Científica no Cooperativismo

8. Universitário Cooperativo

9. Conselheiros Administrativos: Desafios da Primeira Gestão

10. Decisões Financeiras em Cooperativas

11. Caminho para a Excelência

12. Como Desenhar Soluções Centradas no Usuário

13. Liderança para Transformação

14. ESG – Environmental, Social and Governance

15. Cooperativismo e Relações Governamentais

Todas as trilhas estão diretamente relacionadas ao cooperativismo e com soluções que atendem a desafios do dia a dia das cooperativas, cooperados e colaboradores. Tanto os cursos individuais quanto as trilhas são gratuitos, podem ser iniciados a qualquer momento e têm certificado emitido pelo Sescoop.

Vale destacar: a maior parte dos cursos da CapacitaCoop podem ser acessados por qualquer pessoa interessada nas temáticas oferecidas, sem necessariamente ser vinculada a uma cooperativa. No entanto, as cooperativas associadas ao Sistema OCB têm acesso a alguns conteúdos exclusivos.

Primeiras lições

Para quem quer entender o cooperativismo do começo e conhecer como funciona o nosso modelo de negócio, a primeira parada na plataforma CapacitaCoop é o curso Entendendo a Sociedade Cooperativa, com 10 horas-aula sobre os fundamentos e modelo de negócio cooperativista.

“Também temos esse mesmo conteúdo em uma versão mais resumida e lúdica, em 4 horas-aula, em que, por meio da história fictícia de uma agricultora, é mostrado todo o passo a passo para se constituir uma cooperativa. O nome desse curso é Cooperativismo Primeiras Lições”, sugere Débora Ingrisano.

As duas formações estão entre as mais procuradas do site (veja box abaixo).

Os cursos não dependem da formação de turmas para iniciar, ou seja, o estudante pode se matricular e começar as aulas imediatamente.

“A jornada de aprendizagem na plataforma CapacitaCoop inclui atividades ao longo da formação, para fixar conhecimentos, e uma avaliação final. O estudante que percorre todo o conteúdo e atinge 70% de acerto na avaliação final recebe um certificado validado pelo Sescoop, com reconhecimento nacional”, explica a gestora da plataforma.

A plataforma também oferece uma biblioteca de conteúdos com materiais de apoio como vídeos, entrevistas, ebooks e outras publicações.



Cinco cursos mais procurados da plataforma CapacitaCoop

1. Entendendo a Sociedade Cooperativa

2. Cooperativismo – Primeiras Lições

3. Governança Cooperativa: Princípios e Boas Práticas

4. Mentalidade Ágil

5. Gestão da Mudança



Como se inscrever

O interessado deve acessar o site Início – CapacitaCoop – Plataforma de Ensino a Distância, criar uma conta, se inscrever, escolher o curso desejado e iniciar os estudos. A plataforma possui recursos dinâmicos e interativos para auxiliar no processo de qualificação. Inscreva-se e fique ainda mais preparado para o mercado de trabalho.

Texto: Assessoria.