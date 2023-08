CNH Social 2023 já tem mais de 3 mil carteiras iniciadas no Acre

O Programa CNH Social, criado pelo governo do Estado e executado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), é uma iniciativa criada para facilitar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda, com o principal objetivo de oportunizar inclusão, cidadania e geração de emprego. Dos cinco mil selecionados para obter a CNH de forma gratuita, por meio do Programa, mais de 3 mil já iniciaram o processo de habilitação.

O pedreiro Jessé Silva foi um dos selecionados no programa para adicionar a Categoria “D”. Ele ressalta a importância dessa oportunidade:

“Foi uma notícia muito importante. Fiquei muito feliz porque era um sonho, realizar esta adição, para eu poder arrumar um trabalho melhor”.

O programa possui três modalidades: estudantil, rural e urbana, e oportuniza que pessoas de várias faixas etárias realizem sonhos.

O produtor rural Francisco Rezende pontua a importância de receber esta notícia. “Para nós é um motivo de felicidade, porque é muito difícil tirar este dinheiro para a CNH. Não temos tantas condições financeiras. Agora, por meio deste benefício, posso adquirir um automóvel para me deslocar até a capital e vender a produção”, enfatiza.

Vale ressaltar que o programa oferece a isenção de todas as taxas e aulas teóricas e práticas.

Inscrições dos selecionados

Os selecionados devem realizar inscrições até dia 31 de agosto na Unidade de Habilitação em Rio Branco, localizada na Avenida Ceará, nº 3.059, Bairro Jardim Nazle, ou em uma Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) nas cidades do interior, munidos de documento de identificação oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

Já os selecionados residentes em cidades onde não há representação do Detran, devem solicitar abertura de seus processos pelo e-mail detra[email protected], anexando a documentação exigida em edital.