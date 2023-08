Acre é o 18o em segurança pública no Ranking de Competividade

Segurança Pública recebe o maior peso (12,7%) entre 10 pilares temáticos que constituem o Ranking de Competitividade dos Estados, uma pesquisa do Centro de Liderança Pública divulgada recentemente.

Os estados mais bem colocadas, neste pilar, foram SC, DF e PB, nessa ordem. Em relação à edição passada, Santa Catarina e Distrito Federal mantiveram as posições, enquanto a Paraíba subiu da 6ª para 3ª colocação.

O Amazonas exibiu o maior avanço de posição no pilar, com salto de 10 colocações, passando da 24ª para 14ª posição. O Estado amazonense apresentou melhora relativa nos indicadores de Déficit Carcerário (+5 posições), Atuação do Sistema de Justiça Criminal (+1) e Mortalidade no Trânsito (+1), além de ocupar posição favorável no novo indicador de Violência Sexual (2ª posição).

O Acre ocupa a 18a colocação nessse ranking específico.