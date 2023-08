Comissão Federal debate nesta segunda (21) obras paradas no AC

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados de Acompanhamento de Obras Inacabadas estará em Rio Branco nesta segunda-feira (21) para debater, na Assembleia Legislativa, Execução de obras públicas que receberam recursos federais no estado do Acre, com enfoque em infraestrutura de transportes e rodovias, BR-364 e BR-317.

A deputada Socorro Neri é a autora do seminário que começa às 10 horas.

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO DO ACRE

ABERTURA

SOCORRO NERI – Deputada Federal e Coordenadora do Seminário

CONVIDADOS:

DEPUTADO LUIZ GONZAGA , Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC;

RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAÚJO , Superintendente Regional no Acre do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT;

OSMAR NILO DE JESUS LIMA BEZERRA NETO – Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Acre – CGU;

RICARDO BRANDÃO , Secretário de Estado de Planejamento do Acre – SEPLAN;

ALEXANDRE DE SOUZA TOSTES , Diretor de Capacitação e Monitoramento de Recursos da SEPLAN;

CAROLINA DE MOURA GALVÃO , Chefe de Departamento de Engenharia, Arquitetura, Projetos e Apoio Técnico da Associação dos Municípios do Acre – AMAC;

LEANDRO DOMINGOS , Presidente da Federação do Comércio do Estado do Acre –

Fecomércio-Sesc-Senac/AC; (a confirmar)

JOSÉ ADRIANO RIBEIRO DA SILVA , Presidente da Federação das Indústrias do Acre – FIEAC.