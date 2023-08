Saiu a lista das juízas e juízes de Direito que concorrem à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Acre deixada por Pedro Ranzi, que se aposentou em junho do ano passado.

O preenchimento da vaga se dará pelo critério do merecimento. Foram deferidas as inscrições dos seguintes magistrados: Lois Carlos Arruda; Raimundo Nonato da Costa Maia; Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; Olívia Maria Alves Ribeiro; Marcelo Coelho de Carvalho; Mirla Regina da Silva; Marcos Thadeu Matias Mamed; Afonso Braña Muniz; Maha Kouzi Manasfi e Manasfi; Romário Divino Faria.

A decisão sobre o Concurso de Acesso ao Cargo de Desembargador do TJAC, assinada pela presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, está publicada na página 173, do Diário da Justiça.

A previsão é que a votação para a escolha do novo integrante para assumir a vaga de magistrado na Corte aconteça, no máximo, em sessenta dias.

Relacionado