O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) prorroga até quinta-feira, 17, o prazo de inscrição no processo seletivo com vagas para formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor-tutor (bolsista/horista).

Os candidatos que forem selecionados vão atuar com mediação em sala de aula, em cursos ofertados nas unidades do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) da Rede Ieptec. Os municípios de atuação são Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e Tarauacá.

O requisito básico para participar, a depender da área pretendida, é ter concluído o ensino fundamental, ou médio, ou técnico, ou, ainda, o ensino superior.

O processo seletivo contempla profissionais das seguintes áreas: administração e negócios, informática, gastronomia, estética, panificação, corte e costura, cabeleireiro, barbearia, refrigeração e climatização (ar condicionado), manicure e pedicure.

Quanto à remuneração, o professor-tutor com formação superior receberá R$ 35,00 (hora-aula); o professor-tutor com formação técnica receberá R$ 32,00 (hora-aula); o professor-tutor com nível médio ou fundamental vai receber R$ 25,00 (hora-aula).

As inscrições, que se encerrariam nessa terça-feira, 15, foram prorrogadas até quinta-feira, 17, e estão sendo realizadas apenas de forma presencial. O candidato deve entregar, em envelope lacrado, a ficha de inscrição preenchida, curriculum vitae e cópias dos documentos comprobatórios.

Em Rio Branco, os candidatos devem procurar a sede do Ieptec, localizada à Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, no horário das 8h às 17h. Para saber os locais de inscrição no interior, o candidato deve acessar: ead.ieptec.ac.gov.br, onde constam todas as informações no edital, a ficha de inscrição e demais anexos para preenchimento. Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar e-mail para: [email protected].